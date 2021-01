Maria Teresa Ruta: età, carriera, vita privata, marito - Tutto su di lei - foto+

Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda anche stasera, lunedì 18 gennaio, a partire dalle 21:30 su Canale 5. La Ruta è una nota conduttrice televisiva italiana.

Maria Teresa Ruta è nata a Torino il 23 Aprile 1960. Ha quindi 60 anni. E’ la nipote dell’annunciatrice omonima e attiva in tv negli anni cinquanta. Cresce a Torino e nel 1976 entra nello spettacolo, partecipando al concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, che vince. Nel 1978 è attrice in teatro, negli anni 80 è in tv come soubrette in varietà televisivi Rai. Dal 1986 al 1991 conduce la Domenica Sportiva e nel 1991è inviata a Il Processo del Lunedì. Nel 1992 conduce Questa pazza pazza neve, nel 1994 presenta il programma per ragazzi Uno per tutti e Uno Mattina Estate. Nel 1997 conduce Vivere bene, nel 2000 è alla guida del talk show A tu per tu.

Nel 2001 conduce Ok, il prezzo è giusto!, nel 2002 il programma per ragazzi Bravo Bravissimo club. Nel 2003 è inviata di Quelli che… il calcio e partecipa come concorrente alla prima edizione del reality show L’isola dei famosi. Nel 2004 conduce Estate sul 2, nel 2012 è su Vero Capri, nel 2014 partecipa come concorrente VIP a Una canzone per 100.000 su Agon Channel. Nel 2018 è concorrente con Patrizia Rossetti a Pechino Express. Dal 2019 è nel cast di Detto fatto e ospite ed opinionista ricorrente a Pomeriggio Cinque e a Live – Non è la D’Urso.

VITA PRIVATA

Maria Teresa Ruta è stata spesso protagonista delle copertine dei giornali di gossip nel corso della sua carriera. Nel 1987 ha sposato il conduttore e giornalista sportivo Amedeo Goria. La coppia ha avuto due figli: Guenda, di 32 anni che ha partecipato con la madre al Grande Fratello Vip, e Gianamedeo, che ha 28 anni. Maria Teresa e Amedeo Goria si sono separati nel 1999 e hanno poi divorziato nel 2004.

Dal 2006 Maria Teresa Ruta si è fidanzata con il fisioterapista Roberto Zappulla. I due si sono sposati nel 2015.