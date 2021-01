Oroscopo Branko domani, martedì 19 gennaio 2021: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani martedì 19 gennaio 2021. La settimana è appena cominciata eppure ha già scombussolato gli equilibri di alcuni segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro domani? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani martedì 19 gennaio 2021: Ariete

Domani il Sole andrà a piazzarsi nello spazio zodiacale dell’Acquario, tuo segno amico. Il pianeta si unirà a Mercurio, Giove e Saturno: d’ora in avanti potrai concentrarti sui nuovi affari, lavorare su una rete di contatti e relazioni che ti tornerà utile in futuro.

Previsioni Branko domani martedì 19 gennaio 2021: Toro

Domani si preannuncia un’altra giornata faticosa. Da settimane Giove e Saturno in quadratura hanno preso di mira Urano nel tuo segno. Nelle prossime ore si aggiungerà anche il Sole: nuovi scossoni metteranno a repentaglio la tua solida terra.

Oroscopo domani martedì 19 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole raggiungerà il segno dell’Acquario, tuo amico. Dalle prossime ore in avanti tu non avrai più nessun nemico nel cielo fino al 18 febbraio. Le prossime settimane promettono benissimo, soprattutto per il lavoro, i viaggi e le questioni pratiche.

Previsioni domani martedì 19 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole approderà nel cielo dell’Acquario, una posizione decisamente più favorevole. Dovresti approfittare dei prossimi giorni per cominciare alcune questioni lasciate in sospeso nel 2020. Questioni legate all’amore, ma anche al lavoro e ai soldi.