Oroscopo Branko domani, martedì 19 gennaio 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani martedì 19 gennaio 2021. La settimana è appena cominciata eppure ha già scombussolato gli equilibri di alcuni segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione domani? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani martedì 19 gennaio 2021: Leone

Domani il Sole diventerà opposto, proprio come Mercurio, Giove e Saturno. Per te potrebbe essere un piccolo shock. Tu sei un segno fisso e non ami cambiare! Prendila così: d’ora in poi le stelle cercheranno di scomodarti, ma lo faranno per il tuo bene, per saggiare la tua solidità, dare una pulitina e mostrare cosa non va nella tua vita.

Previsioni Branko domani martedì 19 gennaio 2021: Vergine

Domani il Sole si affiancherà a Giove, Saturno e Mercurio nel segno dell’Acquario. Si tratterà di influssi particolarmente potenti per la tua carriera. Chi vorrà cambiare lavoro, sarà favorito nella ricerca di una nuova occupazione. Agevolati anche le promozioni, i nuovi incarichi o collaborazioni.

Oroscopo domani martedì 19 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole diventerà magnifico e allungherà la mano a Giove, Saturno e Mercurio. Il tuo mondo, prima così piccolo e soffocante, sarà a un tratto più ampio e ambizioso. Anche l’amore potrà tornare in auge.

Previsioni domani martedì 19 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole saluterà il segno del Capricorno per raggiungere l’Acquario. Non si tratterà di una buona notizia, perché sarà una posizione contraria. Dovrai munirti di prudenza e buonsenso, soprattutto nel lavoro e con i soldi.