Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Cancro e Leone – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata del Cancro e del Leone.

Cancro

Oggi sarete più taciturni del solito, ci vorranno le tenaglie per tirarvi poche parole da bocca e saranno anche molto criptiche.

Il vostro partner sarà il porto sicuro dove rifugiarvi quest’oggi. Per chi è single c’è un amore segreto che non vi sentite ancora di far uscire allo scoperto, ma tranquilli ci penseranno gli amici a mettervi in imbarazzo.

Gli affari andranno benissimo, anche quelli a distanza. Chi ha un Capo sarà costretto ad essere spremuto come un limone, ma visto il periodo bisogna fare di necessità una virtù.

Vi vedrete belli allo specchio, siete in ottima forma tranne qualche emicrania dovuta alla troppa vita sedentaria del momento.

Leone

Una giornata ricca di dubbi, non sapete più di chi fidarvi e con chi confidarvi, ma la forza che vi contraddistingue vi aiuterà.

La vostre emozioni intermittenti vi faranno vivere una giornata di alti e bassi con il vostro partner. I single si dedicheranno alla lettura di libri di viaggi che sognano di fare appena sarà possibile, magari con l’anima gemella che stanno aspettando.

Bene gli affari per chi lavora in proprio, mentre chi ha il Capo oggi pensa di poter sovvertire i ruoli. Meglio ritornare tra le righe per non compromettere il lavoro.

Il benessere non è al top, insonnia e spasmi muscolari la fanno da padrona, ma è tutta colpa del vostro stress, quindi cercate di ritrovare al più presto la vostra serenità.

