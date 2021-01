Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Capricorno e Acquario – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata del Capricorno e dell’Acquario per questo lunedì.

Capricorno

Per tutti coloro nati sotto il segno del Capricorno sarà una giornata composta da alti e bassi a seconda del campo in cui vi andrete ad addentrare.

Per quanto riguarda l’amore inizierete la giornata con i migliori propositi, ma purtroppo dovrete fare i conti anche con gli altri e quindi dovete mantenere i nervi saldi per portare al termine nel migliore dei modi questo lunedì. Le persone sposate dovranno subire qualche malcontento sia della suocera che della mamma, ma anche i vostri figli vi daranno un bel da fare con i loro capricci, grandi o piccoli che siano. I single invece vivranno una giornata di speranza, che resterà tale.

Il denaro volerà via in qualche acquisto urgente che serve nella vostra casa, mentre il lavoro ha bisogno della vostra creatività per essere fatto nel migliore dei modi, quindi non fermatevi al classico compitino ma date spazio alla vostra fantasia e al vostro ingegno.

Il benessere è fondamentale per sentirvi al massimo delle forze, quindi cercate di mangiare il giusto, ne troppo ne troppo poco, perchè avere un fisico asciutto sarà sicuramente piacevole, ma se vi intacca l’umore non serve assolutamente a nulla, perchè chi vi sta intorno ha bisogno del vostro sorriso.

Acquario

Quella di oggi potrebbe essere una splendida giornata, ma dovrete fare i conti con Urano, il vostro astro guida, che vi porterà ad essere nervosi e soffrire di insonnia.

In amore avrete bisogno del massimo del self control, perchè vi aspetta una giornata di battibecchi con le persone amate. Cercate di non rispondere d’impulso, perchè quello che direte in voi passerà dopo un attimo, mentre chi lo sente potrebbe legarselo al dito per settimane.

Giornata dura per chi lavora in proprio, mentre per chi è costretto a spostarsi per giungere al posto di lavoro può stare tranquillo, durante il tragitto non correrete il rischio di beccarvi il Covid, oggi siete protetti. Se invece lavorate in smart working assicuratevi di avere una linea internet di riserva, perchè potrebbero esserci problemi con quella di casa.

Per quanto riguarda il benessere non avrete una giornata proprio facile per colpa dello stomaco che rifiuterà quello che mangerete, ma durerà qualche ora, mentre l’umore non sarà dei migliori.

Leggi anche:

Oroscopo di oggi 18 gennaio

Oroscopo di domani 19 gennaio