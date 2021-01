By

Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Pesci e Ariete – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata dei Pesci e dell’Ariete.

Pesci

Sarà una di quelle giornate in cui il vostro unico desiderio è quello di rimanere al calduccio sotto le coperte senza pensare a niente e a nessuno, ma non è possibile quindi meglio farsi forse, alzarsi di corsa, fare una colazione abbondante e prepararsi per una nuova settimana, oggi sarà una giornata molto impegnativa.

In amore e in amicizia oggi avete assoluto bisogno di parlare e socializzare, raccontare e anche divertirvi con due chiacchiere, molto diverso sarà con i membri della vostra famiglia, con loro proprio non riuscirete a trovare un punto di incontro.

A lavoro non avrete voglia di fare più di tanto, penserete ancora al vostro lettuccio caldo, ma dovete darvi da fare per rendere al meglio, quindi sforzatevi e date il meglio di voi.

Oggi non è proprio giornata per curare il vostro benessere fisico, quindi meglio rilassarvi ascoltando musica di qualche cantautore che vi piaccia e vi permetta di viaggiare con la mente.

Ariete

Inizierete questa settimana con una voglia di spaccare il mondo, attenti però a non cadere nella tentazione di qualche uscita che non vi permetta di mantenere il distanziamento, il pericolo è dietro l’angolo.

Per i single anche oggi l’amore resterà un miraggio, mentre si rafforzeranno i rapporti di amicizia, sia quelli decennali che quelli nati sul web. Se uno di questi ultimi vi deluderà non prendetevela troppo, ricordatevi che il web non è vita reale.

Oggi qualcuno di voi può ricevere una somma di denaro che aspettava ormai da tempo e sulla quale aveva praticamente perso le speranze. Attenti però a non spenderla subito in acquisti inutili.

In linea generale la forza fisica è ottima, avrete solo qualche lieve problemino con denti o gengive, ma nulla di grave.

