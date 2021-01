Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Toro e Gemelli – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata del Toro e dei Gemelli.

Toro

Giornata che verrà vissuta un pò con il freno a mano quasi come se fosse ancora giorno di riposo.

Come sempre amate tutti coloro che vi circondano, ma oggi volete starvene da soli, la troppa vicinanza anche delle persone amate vi incute timore, perchè oggi il vostro cuore vorrebbe essere libero e spensierato come non lo è da tempo. Tranquilli è solo una giornata no.

Anche a lavoro vi sentite fuori dal mondo e soprattutto per chi lavora in proprio sarà una giornata di pensieri negativi, mentre per chi ha un Capo ci sarà un battibecco che risulterà poi essere una manna dal cielo, perchè farete breccia in lui.

Oggi vi sentite scarichi e acciaccati, quindi il benessere verrà a mancare, perchè non avete voglia di curarvi alcuni piccoli acciacchi.

Gemelli

Inizia con il piede giusto questa settimana, vi sentite carichi e pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

In amore anche se avete un partner vi tornerà in mente una vecchia storia, che logicamente terrete segreta nella vostra mente. Tranquilli a volte capita. L’amicizia vi riempirà di energia e allegria, è sempre un sentimento importantissimo per voi. Vi annoierete invece di scambiare qualche chiacchiera con sconosciuti, non avete proprio voglia di decifrare chi si nasconde dietro la mascherina di ordinanza.

In lavoro paga il lavoro di squadra, tutti uniti raggiungerete gli obiettivi prefissati. Per chi studia sembrerà invece una giornata dura, ma non vi abbatterete perchè sapete che ora è il momento di lottare. Buona la giornata per chi è costretto a viaggiare per affari, questa volta ne varrà la pena di sottoporvi a tamponi e cose del genere.

A parte qualche lieve contrattura muscolare, dovuta alla vita sedentaria, contraria alla vostra natura, potete affermare di stare benone, la cosa rende già più colorato il panorama della giornata.

