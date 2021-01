Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Vergine e Bilancia – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata della Vergine e della Bilancia.

Vergine

Giornata dedicata principalmente al lavoro, ma non mancherà la vostra voglia di eros che alimenta anche la vostra creatività.

L’amore oggi è una garanzia, sia con il partner che con altri affetti, insieme a loro vivrete una giornata all’insegna della sicurezza. Siete così pieni d’amore che riempirete di coccole anche il vostro amico a quattro zampe se lo avete, chi non lo ha pensa che sia arrivato il momento di prenderlo.

Il lavoro riempirà gran parte della vostra giornata, ma non si può sfuggire ad una cosa fondamentale, per questo darete il meglio di voi e questo vale anche per coloro che studiano, dopo primi momenti di noia vi darete da fare per portare al termine la giornata con successo.

Pensate al benessere vostro e di chi vi sta intorno, come al solito vi prenderete cura anche degli altri, perchè volete che tutti stiano al top della forma fisica e psicologica.

Bilancia

Vi aspetta una giornata di conflitto con voi stessi e fate attenzione anche ai vostri conti, perchè non stanno andando bene come immaginate.

In amore oggi date tutto per scontato e questo non è un bene perchè fate mancare le attenzioni al vostro partner. Avete voglia di sesso trasgressivo, ma poi nel letto il vostro partner saprà come addolcirvi. Chi è single oggi non vuole assolutamente pensare all’amore e di dedicherà ad altro.

Bene il lavoro per chi è in proprio anche se avrà qualche battibecco con alcuni clienti. Gli altri è meglio che non si lancino oltre i propri limiti, al momento meglio non rischiare.

Il benessere c’è ma viene nascosto dalla mascherina, ma passerà dopo un battibecco con qualche persona amata.

Leggi anche:

Oroscopo di oggi 18 gennaio

Oroscopo di domani 19 gennaio