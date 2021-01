Addio alle labbra secche con questi semplicissimi rimedi

Capita tutti, almeno una volta nella vita, di avere a che fare con labbra secche o screpolate. Si tratta di un problema prettamente estetico, ma che merita attenzione. Non dimentichiamo infatti che, anche se per la maggior parte del tempo indossiamo la mascherina, quando siamo tra le mura di casa la togliamo e fa sempre bene, in queste circostanze, vedersi belli.

Alla luce di ciò, abbiamo riassunto alcuni consigli fai da te per riuscire, da oggi, a sfoggiare delle labbra perfette. Seguici nelle prossime righe per scoprirli.

Rimedi contro le labbra screpolate

Sono diversi i rimedi contro le labbra screpolate che è bene tenere in considerazione. In questo novero spicca il mix tra olio d’oliva e miele, due alleati speciali della salute e della bellezza che la natura ci mette a disposizione. Nel caso dell’olio d’oliva, si ha a che fare con un prezioso aiuto per l’idratazione. Il miele, invece, è portentoso quando si tratta di attenuare il fastidio proveniente dai taglietti che, in questo periodo soprattutto a causa del freddo, possono insorgere sulle labbra.

Inoltre, essendo un antibatterico e un antisettico naturale, è portentoso quando si tratta di impedire che le labbra siano infettate da batteri nocivi. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei rimedi naturali utili contro le labbra secche. Un doveroso focus lo merita l’olio di cocco. Il vantaggio di questa soluzione riguarda la possibilità di conservarla in frigorifero, dove tende a solidificarsi e, di riflesso, a essere più facilmente applicabile.

Un altro rimedio naturale degno di nota è la cera d’api. Venduta in erboristeria e in diversi negozi dedicati alla commercializzazione di prodotti naturali, deve essere scaldata a bagnomaria. Non appena comincia a sciogliersi, può essere mescolata con il proprio burrocacao preferito. Questo rimedio ha l’indiscusso pro di poter essere applicato più volte al giorno senza problemi.

Abbiamo citato il burrocacao, alleato imprescindibile della bellezza delle labbra. Nel momento in cui lo si chiama in causa, però, è opportuno sottolineare l’importanza di optare per prodotti realizzati con ingredienti naturali. In commercio le alternative disponibili sono diverse e tra queste è possibile citare i balsami labbra all’olio di mandorle e quelli al miele.