Bere caffè al ginseng fa bene? Ecco la risposta: attenzione agli ingredienti

Altri possibili effetti benefici, ma non ancora confermati, riguardano:

Esistono diverse varianti del caffè al ginseng, ma gli ingredienti base sono:

Caffè

Zucchero

Estratto di ginseng (non aroma!)

Purtroppo a questi ingredienti vengono spesso aggiunti:

crema di latte

panna

mono-e digliceridi degli acidi gassi

grassi vegetali idrogenati

aromi

coloranti

Se volete provare il vero caffè al ginseng il consiglio è quello di leggere sempre gli ingredienti e scegliere un prodotto che non presenti sostanze addizionate in quanto non molto salutari e troppo cariche di zuccheri.

Ricordiamo anche che, per un consumo sostenibile è fondamentale il caffè al ginseng sia biologico in questo modo avremo un prodotto sano e privo di pesticidi.

Per quanto riguarda la preparazione, preparare il caffè al ginseng con la moka è molto semplice, basta ricordare di mettere acqua abbondante (deve superare la valvola) e non riempire il filtro con la polvere in maniera esagerata o pressandolo. Utilizzate una fiamma e spegnete la fiamma prima che la bevanda trabocchi tutta.

A questo punto il caffè sarà pronto e cercate di sorseggiarlo subito dal momento che il suo aroma particolare si sprigiona soprattutto con il calore.

Il caffè al ginseng va zuccherato? Meglio evitare perché anche le versioni per moka contengono zucchero, quindi si consiglia di non aggiungerne ancora dato che la bevanda risulta di per sé abbastanza zuccherata.

L’assunzione esagerata di caffè al ginseng è controindicata se si assumo determinati farmaci e in gravidanza quindi, se siete in stato interessante, chiedete informazioni al vostro medico di fiducia prima di consumare questa bevanda. Il caffè al ginseng è controindicato anche per via di alcuni effetti collaterali che sono gli stessi degli ingredienti principali da cui si ricava la bevanda cioè il caffè è il ginseng. I possibili effetti collaterali possono essere: nervosismo, ansia, irritabilità, insonnia, tachicardia, mal di testa e dipendenza dalla caffeina. Inoltre, l’estratto di ginseng, anche se spesso è presente in piccole dosi nella bevanda, non viene tollerato da tutti. In alcuni casi la sostanza può essere troppo stimolante causando effetti collaterali a carico del sistema nervoso.