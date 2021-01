Chi sono le donne più attraenti secondo l’oroscopo? Ecco la risposta

Tutte le donne sono belle a volte si usa dire e questo è probabilmente vero, anche se è indubbio che lo sconfinato mondo femminile sia costellato da così tante personalità differenti che è impossible definire un solo elemento che renda una donna più attraente di un’altra anche perchè solitamente l’attrazione è un concetto complesso che non si ferma solo al fattore fisico ma tiene conto di tutta una serie di atteggiamenti che sono assolutamente da tenere in considerazione. E’ comunque possible fare una vera e propria lista dei segni zodiacali considerabili più attraenti del mondo femminile.

Pesci

Sensibili, oneste e molto emotive: le Pesci devono essere trattate con molta delicatezza ma rispondono con una grande femminilità e garbo, riuscendo ad entrare facilmente nei cuori di tante personalità. Non amano le stravaganze ma vivono a modo loro e questo le rende uniche.

Vergine

Molto attenta al proprio aspetto ma non tanto da apparire “fissata”, la Vergine sa bene come far colpo sugli altri ma mantiene uno stile estetico e caratteriale quasi austero, preciso e meticoloso, che rispecchia appieno il suo carattere. Non ama gli eccessi ma è considerabile “seria”, ma nient’affatto noiosa.

Capricorno

Sensibile ma molto attraente perchè spontanea la Capricorno è l’emblema della “trasparenza” e questo gioca a suo favore sopratutto nei confronti di chi ami “l’eterna bambina”, visto che ogni tanto fa i capricci ma non è fastidiosa. Non è una buona bugiarda, e come appare è esattamente come è in realtà.

Bilancia

Se amate un profilo femminile ligio, onesto e affascinante, la Bilancia corrisponde al 100 % a questa descrizione: anche se è leggermente manipolatrice possiede un senso dell’ordine e della giustizia molto spiccato che la porta da essere apprezzata da molti.