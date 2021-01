Giulia Elettra Gorietti: età, carriera, madre, Stefania Orlando – FOTO

Giulia Elettra Gorietti è un’attrice italiana nota per aver interpretato molti ruoli in vari film. In questi giorni il suo nome è tornato alla ribalta per le sue accuse contro Stefania Orando, concorrente del Grande Fratello Vip ed ex moglie del marito di sua madre.

Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Giulia Elettra Gorietti è un’attrice romana nata a Roma il 26 Settembre 1988, ha 32 anni ed ha fatto il suo esordio al cinema più di venti anni fa nel film Caterina va in città di Paolo Virzì. E l’anno successivo ottiene un ruolo in Tre metri sopra il cielo, ove interpreta la sorella di Baby. Mano mano nel corso degli anni ha ottenuto molti ruoli in molti film anche di successo. Giulia Elettra ha recitato in Ti amo in tutte le lingue del mondo accanto a Leonardo Pieraccioni.

Giulia Elettra Gorietti è sentimentalmente legata da alcuni anni a Pietro Iemmello calciatore italiano che milita in Spagna. I due hanno avuto una figlia nel 2018 di nome Violante.

Sua madre è Nicole Moscariello, attuale moglie di Andrea Roncato. Ed proprio per il legame con Roncato che la donan si è schierata contro Stefania Orlando.