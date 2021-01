Il trucco da conoscere per sfoggiare una pelle liscia e soda

Tutte le donne sognano di sfoggiare una pelle liscia e soda. Premettendo il fatto che l’avanzare dell’età rappresenta un ostacolo a questo risultato, è bene essere consapevoli dell’esistenza di alcuni trucchi che permettono di raggiungerlo. Quali sono? Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare alcuni consigli in merito.

Vuoi una pelle perfettamente liscia? Prova questi trucchi

Chi pensa che per sfoggiare una pelle liscia e soda ci vogliano chissà qual rimedi costosi, può anche cambiare idea. In questo come in tantissimi altri casi, alcuni piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza. Tra questi, rientra il fatto di massaggiare la crema tutte le volte in cui la si applica dopo la doccia. Il bello di questo gesto, oltre ad essere estremamente rilassante, ha diversi altri vantaggi. Rassoda la pelle e aiuta, a lungo andare, a ottimizzare la circolazione ematica.

Da non dimenticare è l’azione drenante che si manifesta soprattutto a livello delle cosce e dei glutei. Quest’ultimo beneficio si rivela vantaggioso soprattutto in questo periodo, che ci vede tutti condurre una vita decisamente sedentaria a causa dello smartworking. Passare tanto tempo seduti e con le vene degli arti inferiori sottoposte a compressione non è certo il massimo dal punto di vista del drenaggio dei liquidi!

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei regali che la natura ci fa quando si tratta di sfoggiare una pelle rassodata e liscia. Un doveroso cenno a tal proposito deve essere dedicato alle uova. Versatili in cucina, possono rappresentare dei preziosi alleati di bellezza.

Gli albumi in particolare sono noti per la loro efficacia di astringenti naturali e, se uniti a ingredienti come lo yogurt, possono essere utilizzati per creare una maschera utile per rimuovere la pelle morta e contrastare gli effetti estetici delle lassità cutanee.

Un altro rimedio a cui è impossibile non fare riferimento è l’aloe vera. Nota per la sua efficacia lenitiva e antinfiammatoria, si contraddistingue per la presenza di un ingrediente molto speciale: l’acido malico. Grazie al suo utilizzo, è possibile apprezzare un miglioramento notevole relativo all’elasticità della pelle. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, si può optare per prodotti già pronti o per l’estrazione del gel dalle foglie (in questo caso, si può optare per l’integrazione di altri ingredienti, come per esempio il miele).