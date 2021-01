Le donne più impulsive dello Zodiaco: chi sono?

Il mondo femminile ha così tante sfaccettature che è impossibile definire un profilo caratteriale comune per che accomuni tutte le donne: ecco perchè l’infinita varietà di personalità porta a diverse sotto categorie dove la fanno da padrone tratti molto specifici, utilizzati per definire altrettante sotto categorie. Una di queste racchiude le donne più impulsive e meno ragionatrici in assoluto:

Gemelli

Incoerenti ed incostanti in tutto, anche perchè riescono a prendere decisioni in pochissimo tempo affidandosi al proprio intuito che per forza di cose non potrà fare sempre centro. Nonostante ne siano consapevoli è l’unico modus operandi che conoscono, quindi non bisogna aspettarsi cambiamenti sostanziali.

Acquario

La celebre “cocciutaggine” che fa parte del corredo caratteriale delle Acquario le rende interessanti e sorprendentemente sagaci perchè riescono a vedere cose in anticipo oppure dove la maggior parte delle persone non vede nulla. Questo contribuisce ad aumentare la consapevolezza dei propri mezzi, facendo credere loro di essere infallibili proprio perchè molto impulsive, e raramente fanno “dietro front” anche di fronte ad una valutazione sbagliata.

Ariete

Impossibile convincere una Ariete a compotarsi in maniera razionale quando necessario perchè sostanzialmente deve “arrivarci da sola”: sono abiuate ad ottenere risultati solo con le proprie forze e sono molto orgogliose e anche se non sono “ottuse”, il loro comportamento può assumere quest’aspetto. Si fidano solo del proprio intuito e sono anche felici di sbagliare, se può portare a qualche apprendimento.

Sagittario

Sopratutto in ambito “sociale”, tendono spesso a sbagliare le proprie valutazioni visto che non amano sentire consigli e ragioni anche a costo di continuare a sbagliare: non conoscono altro modo di valutare una situazione, così come una persona se non con la propria capacità di giudizio molto istintiva