Lorenzo Pellegrini: chi è la moglie Veronica Martinelli? età, lavoro, figli – Tutto su di lei – FOTO

Lorenzo Pellegrini è un calciatore italiano molto giovane e di grande talento. gioca come centrocampista nella Roma e nella Nazionale di calcio italiana. Lorenzo Pellegrini è sposato con Veronica Martinelli, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Veronica Martinelli ha 24 anni ed è la moglie di Lorenzo Pellegrini dal 2018. I due si conoscono da quando erano adolescenti, ed hanno fatto un grande percorso di vita insieme, dopo 7 anni di fidanzamento sono convolati a nozze.

Veronica è una ragazza molto bella, segue suo marito sempre ed ha una grande passione per i cani e per i viaggi.

la giovane, così come il marito, è molto attiva sui social infatti su Instagram pubblica molto della loro vita.

La giovane coppia ha già una bambina di nome Camilla nata nel 2019 ed ora Lorenzo e Veronica hanno annunciato di aspettare il loro secondo bambino, in questo caso un maschietto.

