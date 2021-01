Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 gennaio 2021: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 20 gennaio 2021. I giorni avanzano ed eccoci arrivati già a metà settimana. Cosa avrà in serbo il firmamento per i primi 4 segni dello zodiaco? L’Ariete e i Gemelli avranno energia da vendere, mentre il Toro dovrà cominciare a risparmiare. Il Cancro sarà bersagliato da una Luna contraria. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 20 gennaio 2021: Ariete

Domani la Luna nel tuo segno ti rifornirà ancora di una bella dose di energia. Il Sole, inoltre, ha da poco cominciato un nuovo passaggio molto importante che aumenterà forza e benessere. Inizia ad abituarti a questo tenore di vita, perché sarà il modo in cui vivrai da febbraio in avanti. Valorizza i nuovi incontri, buttati a capofitto sui nuovi progetti e, soprattutto, concentrati sull’amore. Se un rapporto è ormai giunto al capolinea, potresti cominciare a guardarti intorno.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 20 gennaio 2020: Toro

Domani e nei giorni successivi occorrerà grande prudenza nel gestire le proprie finanze. Da mesi stai vivendo problemi di lavoro che ti procurano parecchia agitazione. Chi ha un’attività potrebbe aver vissuto una crisi o comunque soffre questo senso di precarietà che si respira nell’aria. Sono molti i Toro che si chiedono cosa succederà in primavera. Risparmio dovrà essere la vostra parola d’ordine d’ora in avanti. In amore, al contrario, avrai più fortuna, grazie a una bellissima Venere.

Oroscopo domani mercoledì 20 gennaio 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una marcia in più! Più passano i giorni e più ti sentirai forte e grintoso. E da sabato prossimo, con la Luna nel segno, sarai letteralmente invincibile. Se molti Gemelli hanno chiuso il 2020 in maniera apatica e depressa, da questo momento in poi saranno sommersi da idee, entusiasmo, nuovi obiettivi da realizzare. Tornerete a essere gli euforici e vitali di sempre. Adesso la direzione da prendere è ben a fuoco.

Previsioni domani mercoledì 20 gennaio 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata non sarà male, ma tu potresti soffrire qualche disturbo causato dalla Luna in aspetto contrario. Qualcuno potrebbe aver somatizzato le preoccupazioni e i problemi di ogni giorni e adesso non riuscire a riposare bene o digerire a fatica. Nelle prossime ore prova ad avere più prudenza in amore e nei rapporti con gli amici, perché potrebbero essere più nervosi del dovuto.