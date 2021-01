Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 gennaio 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 20 gennaio 2021. I giorni avanzano ed eccoci arrivati già a metà settimana. Cosa avrà in serbo il firmamento per i 4 segni di mezzo dello zodiaco? Il Leone dovrà risparmiarsi un po’, la Vergine e lo Scorpione si sentiranno sfibrati. Ancora troppi timori per la Bilancia. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 20 gennaio 2021: Leone

Domani dovresti cominciare a risparmiarti un po’! Anche se il coraggio e la forza non ti mancheranno, sarà bene misurare gli sforzi fisici. Da giorni stai male, vivi momenti di disagio, alcune persone ti sono ostili e la tensione intorno a te si taglia con un coltello. Non sono condizioni ideali per sfidare. È probabile che da poco la tua vita si è stravolta e il pensiero di ricominciare da zero, magari con nuovi collaboratori, non ti riempie di gioia!

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 20 gennaio 2020: Vergine

Domani sarà una buona giornata, ma tu dovrai metterti in testa che hai bisogno di staccare la spina, di riposare un po’ e ricaricare le pile. Sei molto provato. Se di recente non hai affrontato problemi gravi, è probabile che tu abbia lavorato sodo, senza risparmiarti un attimo. Del resto, nel 2020 ti sei dato parecchio da fare, sei riuscito a ottenere risultato inaspettati, nonostante le difficoltà esterne. Forse ti sei perfino sbarazzato di zavorre che trascinavi da tempo. A livello pratico le cose ti stanno andando bene, ma manca un po’ di energia, di smalto.

Oroscopo domani mercoledì 20 gennaio 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai di nuovo tormentato da molti dubbi e incertezze. Sei sul punto di fare un salto nell’ignoto, ma hai paura a farlo. Non dovresti, perché quando si ha Mercurio, Giove e Saturno dalla propria parte, si salta muniti di un buon paracadute. Febbraio sarà un mese che potrà offrirti molto, ma tu dovrai trovare il coraggio di cambiare. In amore, invece, sarai molto più deciso: o porterai avanti il rapporto o lo chiuderai definitivamente. Nessuna mezza misura.

Previsioni domani mercoledì 20 gennaio 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai gestire al meglio la tua profonda agitazione. Tu sei uno fra i segni più grintosi dello zodiaco, ma dovrai metterti in testa che nelle prossime settimane ci sarà qualche progetto o situazione di lavoro infruttuosa che dovrai chiudere. Negli ultimi tempi ti stai strapazzando e il livello di stress è salito vertiginosamente. Stai facendo troppe cose!