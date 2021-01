Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 gennaio 2021: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 20 gennaio 2021. I giorni avanzano ed eccoci arrivati già a metà settimana. Cosa avrà in serbo il firmamento per i 4 segni finali dello zodiaco? Giornata promettente per il Sagittario, il Capricorno sarà chiuso in se stesso. Servirà coraggio all’Acquario per accogliere il cambiamento nella sua vita, i Pesci avranno bisogno di esprimere ciò che provano. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai 4 segni finali dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 20 gennaio 2021: Sagittario

Domani si preannuncia una giornata promettente, specie per quel che riguarda i sentimenti, le emozioni e i nuovi incontri. Stai tornando la persona appassionata, spavalda e desiderosa di provare sensazioni coinvolgenti di una volta. Sappi che il cielo saprà sostenerti in questo senso! Per cui, misure restrittive permettendo, potrai tornare in pista. Febbraio potrebbe sorprenderti…

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 20 gennaio 2020: Capricorno

Domani sarai afflitto ancora da quella sgradevole sensazione che non tutto fili liscio. E la cosa più sgradevole è che sai bene non dipendere da te. Anche se ce la stai mettendo tutta, anche se cerchi di dare indicazioni chiare e precise, c’è qualcuno che rallenta od ostacola il tuo lavoro. In questi giorni non ti senti spalleggiato a sufficienza e, come conseguenza, potresti esserti chiuso un po’ in te stesso.

Oroscopo domani mercoledì 20 gennaio 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai sforzarti di uscire dal tuo guscio e metterti in gioco. Ormai il cambiamento è a un passo da te, le stelle sono schierate nel tuo cielo, pronte a supportarti, ma il passo dovrai compierlo tu. Febbraio sarà un mese decisivo che ti permetterà di cominciare una nuova strada. Anche in amore stai vivendo un momento molto significativo. Qualcuno cederà alla tentazione di una piccola trasgressione.

Previsioni domani mercoledì 20 gennaio 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti sfruttare la giornata per esternare ciò che provi. Se senti il bisogno di tirare fuori ciò che hai dentro, ti converrà farlo entro venerdì! Ci sta tenendo in piedi due relazioni dovrà fermarsi per fare chiarezza. I Pesci che, al contrario, hanno cominciato da poco una storia, più per gioco che per convinzione, avrà buone possibilità di portarla avanti. Ci sarà, poi, chi sarà accorto in ritardo del valore di una persona.