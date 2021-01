Stefania Orlando: duro attacco da Giulia Elettra Gorietti – VIDEO COMPLETO

Stefania Orlando è una concorrente del Grande Fratello Vip, tra le più amate ed apprezzate dal pubblico da Casa. Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 18 Gennaio, la Orlando ha visto forti accuse che le sono state fatte da Giulia Elettra Gorietti, figlia dell’attuale moglie di Andrea Roncato.

Sono passati dieci anni da quando Nicole Moscariello, madre di Giulia Elettra, ha sposato Andrea Roncato, ma le polemiche contro l’ ex moglie di Andrea ancora non si placano. Subito dopo la separazione Andrea e Stefania avevano mantenuto buoni rapporti che poi si sono persi e deteriorati.

La Gorietti è duramente intervenuta contro la Orlando scrivendo su Instagram:

“Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”.

Un duro attacco alla Orlando. Guarda il video qui sotto:

