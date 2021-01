Alvaro Morata: ecco come è nata la storia d’amore con Alice Campello – FOTO

Alvaro Morata è un calciatore della Juventus molto amato ed apprezzato dal pubblico. Il calciatore ama molto l’Italia, il nostro Paese lo ha letteralmente conquistato.

Alvaro Morata è sposato con la fashion blogger e influencer italiana Alice Campello. Vediamo come è nata la loro storia d’amore. In un’intervista la bella Alice ha dichiarato: “Lui aveva visto una mia foto e aveva chiesto a molte persone se mi conoscevano, per presentarci, ma non avevamo amicizie in comune. Così mi ha scritto su Instagram. Gli ho risposto dopo molto tempo. Io non lo conoscevo ed avevo chiesto ai miei genitori, mio padre mi aveva detto di stare lontana dai calciatori. Sentivo però qualcosa ed alla fine h risposto. Quando l’ho conosciuto mi ha colpita perché ho subito capito che era molto serio.”

Da allora la coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello non si è più lasciata.