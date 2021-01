Gli uomini più antipatici dello Zodiaco: CLASSIFICA

Il fattore simpatia è ovviamente legato alla persona singola, quindi è impossibile definire esattamente chi è più o meno gradevole, anche perchè il giudizio a sua volta varia da persona a persona. Esistono comunque degli standard piuttosto “generici” ma non per questo non considerabili quando si tratta di definire una persona, sopratutto quando si parla di uomini. In questa classifica esamineremo i rappresentanti del genere maschile solitamente giudicabili meno simpatici dal punto di vista caratteriale, prendendo in esame il segno zodiacale.

4) Sagittario

Quello che rende il Sagittario non particolarmente simpatico per una larga fetta di popolazione è l’estrema trasparenza e schiettezza che sebbene possa funzionare in alcuni casi, in altri dove magari è richiesta o risulta più opportuna una dose di diplomazia, vanno in difficoltà e il pericolo gaffes è sempre dietro l’angolo. Quello che li rende fastidiosi è la non volontà di cambiare e prendersi la responsaiblità di questo atteggiamento.

3) Leone

L’uomo Leone è un egocentrico accentratore, che ha bisogno per l’appunto costantemente di “riflettori” su di lui. Il fattore antipatia subentra proprio quando si sente ignorato, ed è proprio in questi casi in cui è molto evidente un atteggiamento arrogante e indolente.

E’ la poca flessibilità, che lo vede sempre sul “piedistallo” a dar fastidio.

2) Scorpione

Misterioso e complesso, lo Scoprione è un lavoratore alacre e un uomo molto concreto, che non ama i giri di parole, e per questo viene apprezzato in molti contesti. Risulta tignoso e fastidioso quando deve avere a che fare con persone a lui non congeniali, dove dimostra pochissima elasticità mentale. Oltre a questo non sempre il loro umore è lineare ma è spesso soggetto a cambi repentini, apparendo quindi lunatico molto facilmente.

1) Capricorno

Probabilmente il più antipatico perchè è quello che lo vuole essere a tutti i costi: nonostante non si consideri migliore di altri, l’uomo Capricorno tende ad essere arrogante e manipolatore, anche perchè ben poco trasparente e “onesto” nelle proprie azioni. Sembra che abbia sempre qualcosa da nascondere e questo lo rende detestabile da più parti.