I cibi preferiti da ogni segno zodiacale: ecco la lista

By

Per ogni segno zodiacale corrisponde una personalità, che va inevitabilmente a condizionare in molti casi in maniera molto radicata i gusti personali anche relativi al cibo: solitamente infatti si usa dire siamo quello che mangiamo. Ecco quindi una lista con i cibi prevalentemente più amati dai rispettivi segni.

Ariete

L’Ariete è un amante dei sapori decisi, non necessariamente piccanti e forti ma molto distinguibili e che sanno come stimolare il palato, come una bistecca, oppure un piatto abbondante di pasta.

Toro

Hanno solitamente un’alimentazione equilibrata ma spesso amano eccedere nei cibi “comfort” ossia patatine, biscotti e altri generi di sfizi, qualsiasi cosa che possa farli sentire meglio con l’umore del momento.

Gemelli

Hanno bisogno di stimoli, ecco perchè spesso amano il piccante oppure i sapori esotici, al contempo non amano cibi troppo sofisticati.

Cancro

Amano le pietanze confortevoli, anche in piatti abbondanti, come pasta, legumi, pizza e simili, niente di particolarmente elaborato.

Leone

Ama condividere il cibo quindi predilige cibi dalle porzioni divisibili, perchè un qualsiasi pasto viene vissuto come un momento di aggregazione, e di condivisione.

Vergine

Gli amanti dei cibi elaborati e dall’aspetto particolare, quasi “snob”, amano cibi semplici ma realizzati con prodotti di qualità, anche se non disdegnano snacks vari.

Bilancia

Utilizzano il cibo come “calmante”, quindi amano tisane, the, nonchè alimenti in grado di rilassare lo spirito, mentre hanno più difficoltà a gestire i cibi piccanti.

Scorpione

Non è un amante della tavola, preferisce cibi pratici anche se piuttosto attento a cosa mangiare: solitamente fa largo uso di sandwitch ma con buoni ingredienti.

Sagittario

Amanti degli snacks, sopratutto quelli non particolarmente salutari. Per Sagittario il cibo resta qualcosa di necessario ma non amano mangiare a lungo.

Capricorno

Preferiscono gli alimenti freschi e salutari, anche non in grandi quantità. Per loro è importante la qualità e non la quantità.

Acquario

Prediligono i cibi energetici, quelli che li fanno stare meglio, come burro d’arachidi e uova.

Pesci

Amanti del gelato, dolci e cioccolato, nonchè di qualsiasi argomento definibile “infantile”: Pesci utilizza il cibo per trovare una sorta di pace interiore.