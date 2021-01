Oroscopo Paolo Fox domani – giovedì 21 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 21 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana, mentre ci avviamo a un nuovo weekend. Nel frattempo, eccoci a giovedì. Cosa avrà in serbo il firmamento per i 4 segni di mezzo dello zodiaco? Giornata bellicosa per il Leone, la Vergine dovrebbe discutere di lavoro. Ancora tensioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione si sentirà particolarmente stressato. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 21 gennaio 2021: Leone

Domani ti aspetta un’altra giornata bellicosa: sentirai di avere tutto il mondo contro di te o vivrai continue arrabbiature, tensioni e momenti di nervosismo. Stai vivendo un periodo di sfide, ma questo non ti spaventa affatto. Di fronte a nuove prove, sei capace di diventare più forte e determinato. Anche quando ti senti tradito, proprio come sta succedendo a molti Leone adesso. Tieni duro, perché avrai la possibilità di spuntarla.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 21 gennaio 2021: Vergine

Domani e venerdì saranno due giorni preziosi per chi vorrà parlare di lavoro, confrontarsi, chiarire alcuni progetti o definire i prossimi obiettivi. Certo, si prospettano giornate faticose, ma tu saprai affrontarle con determinazione e lucidità. Chi di recente ha iniziato una relazione dovrà aspettarsi delle magie. Quest’anno favorirà le coppie, la famiglia, il matrimonio o la convivenza, i figli. Se, al contrario, ti sei separato da poco, potresti sentirti pronto a guardare avanti.

Oroscopo domani giovedì 21 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata dura. Preparati a vivere altri momenti di tensione sul lavoro o a ritrovarti in mezzo a nuove polemiche. Il successo arriverà presto, ma nel frattempo tu dovrai, non senza fatica, partire da capo, trovare nuovi obiettivi, nuovi orizzonti e ideali. Qualcuno dovrà perfino cambiare impiego. Stringi i denti e vai avanti, perché febbraio sarà un mese capace di ricompensarti!

Previsioni domani giovedì 21 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì ti converrà usare estrema cautela nei rapporti con gli altri. La Luna in aspetto opposto potrebbe amplificare un certo affaticamento, la tua agitazione. Stai vivendo giornate molto stressanti, gli impegni sono davvero tanti, ma tu, come sempre, hai la forza di reagire, di metterti in gioco senza risparmiarti. Cerca di dosare le parole che dirai, soprattutto in famiglia!