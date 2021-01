Saul Nanni: Flavio di Made in Italy vi ricordate dove lo avete già visto? – una fiction che avete sicuramente visto – FOTO

Saul Nanni è un giovane attore emergente di grande talento e capacità artistiche, infatti è un personaggio molto versatile. Oltre ad essere attore Saul è anche un cantante ed un modello.

Questa sera, mercoledì 20 gennaio, lo vediamo protagonista di Canale Cinque in Made in Italy la fiction sulla moda ambientata negli anni Settanta che racconta la nascita dell’ alta moda. Nella serie televisiva Saul Nanni interpreta Flavio un modello omosessuale e tossicodipendente che è protagonista della storia.

Ora l’attore è quindi in questo cast d’eccezione accanto a Raoul Bova, Margherita Buy, Maurizio Lastrico, Claudia Pandolfi, Greta Ferro e tanti altri. Ma vi ricordate dove avete già visto Saul Nanni?

Saul Nanni è il famoso Romeo di Non dirlo al mio capo, fortunatissima fiction di Rai Uno che nelle sue due stagioni ha raggiunto un successo straordinario. Lo avevate riconosciuto?