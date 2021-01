Birand Tunca: chi è il signor Emre? età, lavoro, fidanzata – Tutto su di lui

Birand Tunca è un attore turco molto noto e conosciuto. Il suo successo è dovuto soprattutto a ruolo di Emre Divit in Daydreamer – Le ali del sogno.

Birand Tunca nasce ad Istanbul il 5 ottobre 1990, sotto il segno della Bilancia ed ha 30 anni.

Ha studiato presso il dipartimento teatrale del Müjdat Gezen Art Center. Nella vita privata oltre a fare l’attore si occupa di progetti di responsabilità sociale.

Non abbiamo alcuna informazione riguarda la sua vita privata, ma sicuramente è un uomo che piace tantissimo alle donne.

Pare che tra Birand Tunca e Can Yaman non ci sia stata particolare affinità sul set, tanto che tra i due ci siano state delle discussione. Tale notizia non è però mai stata confermata.

Il suo profilo Instagram è molto seguito, infatti ha più di un milioni di followers.

Guarda come si mostra sui social.

