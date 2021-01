Can Yaman: cerca casa a Milano, per essere più vicino a Diletta Leotta? – FOTO

Can Yaman è l’attore turco più famoso e conosciuto in Italia. Questa sera, giovedì 21 gennaio, l’attore è protagonista della prima serata di Canale Cinque con ben tre episodi di Daydreamer – Le ali del sogno.

Can Yaman nelle ultime settimane è stato al centro dei gossip per una presunta storia d’amore con la conduttrice italiana Diletta Leotta. Sembrerebbe che tra il bell’attore turco e la bella presentatrice sportiva abbiano iniziato una conoscenza attraverso i social. Successivamente i due si sarebbero incontrati ed avrebbero iniziato la frequentazione. La notizia di una storia tra i due pare sia stata confermata anche da una cameriera dell’ hotel in cui Can Yaman ha alloggiato. Quest’ultima avrebbe dichiarato di aver visto baci appassionati.

L’ultima notizia che riguarda il bell’attore turco lo vede coinvolto nella ricerca di un appartamento a Milano. Can Yaman vorrebbe trasferirsi a Milano per stare più vicino alla sua bella Diletta Leotta?