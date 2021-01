Che Dio ci aiuti 6, quarta puntata – anticipazioni e spoiler 21 gennaio

Che Dio ci aiuti 6 torna questa sera, giovedì 21 gennaio, in onda su Rai Uno con la quarta puntata. Questa sera a partire dalle 21:20 tornano le avventure di Suor Angela e del Convento degli angeli.

La quarta puntata prevede due episodi. Il primo è intitolato “False verità”. Monica viene accusata di omicidio: un suo paziente muore in circostanze misteriose ed i sospetti cadono su di lei. L’ospedale non può restare inerme e così la sospende dal servizio. Tutto il convento però non abbandona la giovane donna e non lascia da sola. Suor Angela e Nico si prodigano per scoprire cosa è realmente accaduto.Nel frattempo Penelope per non delude Azzurra organizza una messa in scena per lei. La bambina coinvolge anche Erasmo e Ginevra che sono sempre più vicini,

Il secondo episodio, intitolato “Solo parole” vede una sempre maggiore complicità tra Erasmo e Ginevra. In un viaggio fuori dal convento potrebbe accadere qualcosa tra i due. Nico osserva da lontano i due ragazzi e non può non notare la complicità tra loro, ed ovviamente se ne preoccupa molto. Anche Suor Angela si accorge di tutto questo. Monica viene presa da un desiderio forte di maternità e cerca allora di dimostrare di potersi occupare di un bambino. La piccola Penelope deve fare un compito per la scuola ed Azzurra farà di tutto per aiutarla.