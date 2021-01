Chi è Jessica Bucci de La pupa e il secchione e viceversa? età, lavoro, fidanzato, Instagram – Tutto su di lei – FOTO

Chi è Jessica Bucci de La pupa e il secchione e viceversa? Questa sera, giovedì 21 gennaio, su Italia Uno inizia la nuova edizione de La Pupa ed il secchione e viceversa, condotta da Andrea Pucci con la collaborazione di Francesca Cipriani, la pupa per eccellenza.

Il cast è molto ricco e ci sono numerosi volti già noti. Vediamo chi è la pupa Jessica Bucci.

Jessica Bucci nasce il 24 marzo 1995 ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. La giovane è del segno zodiacale dei Pesci, è alta un metro e 72 centimetri ed ha 25 anni.

La giovane ha vissuto per la più a Roma, ma da un anno si è trasferita nella città di Torino. Jessica non è una ragazza del mondo dello spettacolo e questa è la sua prima esperienza televisiva. La ragazza ha una grande passione per il ballo.

Jessica lavora come keyholder per Snipes, uno shop di abbigliamento. Il suo ruolo è di supervisore, con un’attenzione particolare alla soddisfazione dei clienti.

Su Instagram ha un profilo privato, per ora con poco più di 3000 followers.