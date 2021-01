Chi è Matteo Diamante de La Pupa e il Secchione e viceversa? età, fidanzata, Instagram – Tutto su di lui

Chi è Matteo Diamante de La Pupa e il Secchione e viceversa? Questa sera, giovedì 21 gennaio, torna in onda su Italia Uno la nuova stagione de La Pupa e il Secchione con Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Nel cast di questa edizione c’è Matteo Diamante. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Matteo Diamante è nato a Genova il 19 Aprile 1989, sotto il segno zodiacale dell’ Ariete. Ha 31 anni ed è un ragazzo molto avvenente. Matteo ha frequentato il liceo nautico a Genova e si è poi iscritto all’ Università degli studi di Genova. Ad oggi lavora nel campo dell’ organizzazione di eventi, ha un’agenzia che si chiama “Senior” e si occupa di pubbliche relazioni con target al di sopra dei 25 anni.

Matteo Diamante ha una grande passione per il fitness, infatti ha anche un canale Youtube attraverso il quale condivide i suoi allenamenti.

Il ragazzo si è mostrato spesso in televisione. Matteo Diamante ha partecipato ad Uomini e Donne come corteggiatore di Sabrina Ghio, ha poi partecipato a Ex on the beach 2020 ed anche a Take me out su Real Time.

Il ragazzo si vanta molto delle sue conquiste, ha infatti dichiarato di aver avuto più di cento donne. Al momento pare che sia single. Su Instagram ha 270 mila followers, ma il suo account è privato.