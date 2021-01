Matteo Diamante de La pupa e il secchione, lo avete riconosciuto? Vi ricordate dove lo avete già visto? FOTO

Matteo Diamante de la Pupa e il secchione è uno dei pupi di questa nuova edizione del game e reality show. Questa sera, giovedì 21 gennaio, inizia su Italia Uno la nuova stagione de La Pupa e il Secchione e viceversa, al timone del programma c’è Andrea Pucci con accanto Francesca Cipriani, la pupa per eccellenza.

Matteo Diamante è nato a Genova il 19 Aprile 1989, sotto il segno zodiacale dell’ Ariete. Ha 31 anni ed è un ragazzo molto avvenente. Matteo ha frequentato il liceo nautico a Genova e si è poi iscritto all’ Università degli studi di Genova.

Matteo Diamante ha una grande passione per il fitness, infatti ha anche un canale Youtube attraverso il quale condivide i suoi allenamenti.

Ma vi ricordate dove lo avete già visto?

Matteo Diamante è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Ex on the beach, programma di MTV ed in onda su Sky. Il programma è vietato ai minori e rinchiude in una villa gli ex, e nascono molte dinamiche tra i vari ex. Tra gelosie, sesso, serate e musica Matteo è stato uno dei protagonisti dell’edizione 2020 del programma.