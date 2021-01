Oroscopo Branko domani – venerdì 22 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani venerdì 22 gennaio 2021. La settimana avanza rapidamente ed eccoci già a venerdì. Cosa avranno in serbo gli astri per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per questa giornata? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 gennaio 2021: Ariete

Domani sarà necessario non farsi trascinare da idee illusorie, ma restare con i piedi ben piantati a terra. Per questa giornata evita di prendere decisioni rischiose e rimanda le questioni importanti a un momento successivo.

Previsioni Branko domani venerdì 22 gennaio 2021: Toro

Domani potresti sentirti poco lucido, piuttosto confuso e distratto. Per questa ragione ti converrà avere grande prudenza, mentre svolgerai le attività di ogni giorno. Sii cauto nel maneggiare oggetti pericolosi, nel guidare l’auto e se farai dello sport.

Oroscopo domani venerdì 22 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani la giornata potrebbe avere dei risvolti inaspettati che ti spiazzeranno. Nelle prossime ore qualcuno incapperà in alcuni nemici rimasti nascosti finora. Servirà calma e sangue freddo.

Previsioni domani venerdì 22 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti imbatterti in un incontro che non dovrai sottovalutare, perché potrebbe tornare utile in futuro. Le stelle favoriranno le relazioni, i contatti, le nuove conoscenze: approfittane!