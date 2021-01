Oroscopo Branko domani – venerdì 22 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani venerdì 22 gennaio 2021. La settimana avanza rapidamente ed eccoci già a venerdì. Cosa avranno in serbo gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per questa giornata? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 gennaio 2021: Leone

Domani più di un Leone dovrà prendere in considerazione dei cambiamenti, una scelta importante nel lavoro. Se da tempo ti trascini problemi, dovrai valutare la possibilità di cercare altrove, di ricominciare da capo, partendo dal costruire una nuova identità professionale.

Previsioni Branko domani venerdì 22 gennaio 2021: Vergine

Domani si preannuncia una nuova giornata molto proficua sul fronte lavorativo. Nelle prossime ore saranno favoriti soprattutto i liberi professionisti, chi ha un’attività di import-export.

Oroscopo domani venerdì 22 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai occupato in una questione economica, legata al patrimonio di famiglia. Se dovrai affrontare una discussione, forse un chiarimento, prova a mantenere la calma.

Previsioni domani venerdì 22 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani ti aspetta un’altra giornata piuttosto faticosa nel lavoro, una giornata che metterà a dura prova i tuoi nervi. È probabile che dovrai affrontare dei concorrenti particolarmente spietati. Cerca di mantenere il self control e studia una strategia efficace.