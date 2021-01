Oroscopo Branko domani – venerdì 22 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani venerdì 22 gennaio 2021. La settimana avanza rapidamente ed eccoci già a venerdì. Cosa avranno in serbo gli astri per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per questa giornata? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 gennaio 2021: Sagittario

Domani sarà una giornata particolarmente valida per il lavoro. Chi ha un progetto importante in corso, dovrebbe impegnarsi per portarlo avanti. Entro febbraio potresti ottenere risultati sorprendenti.

Previsioni Branko domani venerdì 22 gennaio 2021: Capricorno

Domani una bellissima Luna ti regalerà energia e molta creatività. Avrai buone idee, estro da vendere: dovresti considerare l’eventualità di fare qualcosa che non avevi fatto prima, di dedicarti a un progetto innovativo.

Oroscopo domani venerdì 22 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna in quadratura potrebbe crearti dei problemi. Ci sarà chi si sentirà nervoso, agitato o accuserà qualche piccolo fastidio fisico. Se così fosse, un controllo medico potrebbe mettere a tacere la tua apprensione.

Previsioni domani venerdì 22 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata proficua per gli affari. Nelle prossime ore potresti ritrovarti una proposta molto interessante da valutare. Se così fosse, accetta e firma, dopo aver ottenuto tutte le garanzie di cui hai bisogno.