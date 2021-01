Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 21 al 27 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutti i giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 21 al 27 gennaio 2021. Quali suggerimenti preziosi suggerirà il noto astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà particolarmente promettente. Nei prossimi giorni potresti trasformare una benedizione spontanea, un’illuminazione in una svolta permanente.

Toro

I tempi sono maturi. Secondo le previsioni del popolare astrologo statunitense d’ora in avanti potrai provare a realizzare i tuoi grandi sogni. Cerca, quindi, di accelerare i tuoi progetti a lungo termine.

Gemelli

Nelle prossime giornate avrai l’opportunità di identificare quelle influenze che ti renderanno felice di essere vivo, che ti daranno la forza di essere te stesso. Che ti aiuteranno a costruire il tuo senso interiore di casa.

Cancro

Durante i prossimi giorni dovresti pensare ad alcune implorazioni che potresti rivolgere al mondo. Per esempio, potresti dire: “Sii rivelatore e istruttivo con me, mondo” o “nutri la mia anima con esperienze che mi rendano più intelligente, spontaneo e gentile, mondo”.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà letteralmente rivelatrice. Nei prossimi giorni, infatti, sarai capace di coordinare progetti e compiti che sembreranno apparentemente inconciliabili.

Vergine

Dovresti sfruttare le prossime giornate per provare a migliorare un aspetto di te. Perché non provi a evitare di essere eccessivamente esigente e pignola per le prossime due settimane?

Bilancia

D’ora in avanti entrerai in una fase della tua vita più giocosa, vivace e bizzarra. Per onorarla al meglio dovresti riflettere sulla seguente riflessione del blogger Sparkledog:”Sono stanco di sentirmi dire che sono troppo vecchio per le cose che amo. Niente cartoni animati. Niente giocattoli. Niente animali fantastici. Niente colori vivaci. Gli adulti sono forse obbligati a vivere vite monotone e cupe? Posso essere adulto e amare cose infantili. Posso essere intelligente e informato e amare gli animali di peluche e gli unicorni. Per favore, smettetela di farmi sentire sbagliato perché amo le cose che mi rendono felice”.

Scorpione

Se imparerai ad arrenderti, anziché combattere sempre, potresti arrivare al potere. Riconoscere la tua vulnerabilità, ti renderà più forte; trasformare te stesso trasformerà il mondo che ti circonda; più ammetti che hai molte cose da imparare, più diventerai intelligente.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà molto importante per l’amore. Imparerai che per mantenere in buona salute un rapporto di coppia, i partner dovrebbero raccontarsi le loro esperienze migliori, racconti profondi e significativi.

Capricorno

Nei prossimi giorni avrai la possibilità di comprare una risorsa preziosa a un prezzo vantaggioso. Non dovrai permettere, però, che persone disfattiste ti convincano a non portare a termine l’acquisto.

Acquario

Nelle prossime settimane dovrai impegnarti per espandere ed elevare la tua mente, il tuo cuore e la tua anima. Dovrai fare tua la vocazione di Emily Dickinson, cioè essere sempre alla ricerca del meraviglioso e del sublime.

Pesci

Come ti incoraggia a fare lo statunitense astrologo Rob Brezsny, la prossima settimana sarà un buon momento per ridefinire il tuo rapporto con le persone complicate, persone immorali, che nella loro vita hanno trattato male gli altri.