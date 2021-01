Oroscopo Paolo Fox domani – venerdì 22 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 22 gennaio 2021. Anche questa settimana lavorativa sta per concludersi e molto pesto inizieremo un nuovo weekend. Nel frattempo, scopriamo come sarà la giornata di venerdì. Cosa avrà in serbo il firmamento per i primi 4 segni dello zodiaco? L’Ariete potrà recuperare un progetto, il Toro avrà una giornata critica. Tempo di dare inizio a nuove imprese per i Gemelli, mentre il Cancro dovrà dare spazio ai sentimenti. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 gennaio 2021: Ariete

Domani sarà un’ottima giornata per recuperare un progetto. Con Giove in buon aspetto potrai anche cominciare a pianificare qualcosa a livello economico: in passato molti problemi sono nati anche per questa ragione! Chi è single potrebbe imbattersi in colpo di fulmine capace di spiazzarlo e di emozionarlo come non accadeva da tempo.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 22 gennaio 2021: Toro

Domani sarà un’altra giornata piuttosto critica. In realtà tutto il mese di gennaio sta portando austerità e discussioni. Saturno in aspetto contrario, purtroppo, sta influendo negativamente proprio sulla sfera economica. Nel frattempo, dovresti cominciare a prepararti per il grande rientro che accadrà a primavera inoltrata.

Oroscopo domani venerdì 22 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata adatta per dare inizio a nuove imprese, per inquadrare i tuoi desideri e cominciare a realizzarli. D’ora in poi ci sarà da fare sia nel lavoro che in amore. Gli incontri che farai in questi giorni saranno importanti e riconfermati anche a febbraio.

Previsioni domani venerdì 22 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti dare più spazio ai tuoi sentimenti, al bisogno di recuperare l’armonia interiore, anche se adesso il lavoro è al centro dei tuoi pensieri. Sappi, comunque, che ti servirà pazienza. Per le chiamate, le riconferme e le novità di un certo peso, dovrai aspettare dopo giugno.