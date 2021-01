Oroscopo Paolo Fox domani – venerdì 22 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, BIlancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 22 gennaio 2021. Anche questa settimana lavorativa sta per concludersi e molto pesto inizieremo un nuovo weekend. Nel frattempo, scopriamo come sarà la giornata di venerdì. Ancora problemi e tensioni per il Leone, la Vergine dovrebbe fare nuovi programmi. La Bilancia dovrà sbarazzarsi dei propri timori, mentre lo Scorpione sarà molto agitato. Cosa avrà in serbo il firmamento per i 4 segni di mezzo dello zodiaco? Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 gennaio 2021: Leone

Domani la Luna in quadratura potrebbe procurarti altri problemi o momenti di tensione. Più di un Leone sente la necessità di cambiare, di cominciare a cercare altrove, se non lo ha già fatto. Certo, ripartire da capo non sarà affatto facile! In amore sarà importante chiarire eventuali situazioni incerte, sennò finirai con il trascinarti i problemi di coppia anche a febbraio.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 22 gennaio 2021: Vergine

Domani sarà una buona giornata per cominciare a programmare qualcosa di bello entro marzo. Chi desidera iniziare una nuova collaborazione, un contratto o un rinnovo in vista dell’estate, questo è il momento per muoversi! Chi è alla ricerca dell’amore potrà contare sulla complicità delle stelle: basterà solamente abbandonare reticenza e sfiducia.

Oroscopo domani venerdì 22 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai impegnarti per lasciare andare timori e incertezze. Le stelle ti offriranno energia da vendere e la voglia di rimetterti in gioco, ma tu dovrai fare il primo passo. Anche l’amore potrà tornare a essere importante nella tua vita, a meno che tu non ti stia trascinando situazioni pregresse irrisolte.

Previsioni domani venerdì 22 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani non sarà una giornata facile! La tua insofferenza sta crescendo di giorno in giorno e avere la Luna in opposizione non aiuterà. Sforzati di tenere la tua agitazione sotto controllo, sia nel lavoro che in famiglia. Per il momento dovrai munirti di molta pazienza: servirà del tempo perché le cose si mettano a posto.