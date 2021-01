Quando esce Lupin 2? Ecco la data ufficiale

Disponibile su Netflix da poche settimane la serie Lupin ha fatto registrare un record di ascolti incredibile, dato che è stata vista da ben 70 milioni di abbonati alla celebre piattaforma di streaming, battendo i pur eccellenti risultati guadagnati negli ultimi tempi di Bridgerton e La Regina degli scacchi. La serie con protagonista Omar Sy nei panni di Assane Diop, un uomo che intende vendicare la scomparsa del padre accusato ingiustamente di un crimine mai commesso, che lo ha portato ad uccidersi in prigione. Decide quindi di intraprendere una sorta di doppa vita, mentre cerca di vendicare la morte del genitore, e nel farlo decide di progettare un furto ad un gioiello di grande valore adottando lo stile del ladro gentiluomo nato dalla penna di di Maurice Marie Émile Leblanc a inizio ‘900.

Voglia di una nuova stagione

La serie composta da 5 episodi è stata letteralmente “divorata” dagli appassionati, che hanno apprezzato la grande performance di Omar Sy (già protagonista del film Quasi Amici) e la sceneggiatura efficace che rende il suo personaggio non una sorta di Lupin in salsa moderna, ma qualcosa di profondamente differente. Il successo ha ovviamente esortato i numerosi sostenitori della bontà della produzione a chiedere nuovi episodi.

La Gaumont, ossia la casa produttrice di Lupin non ha ancora ufficializzato una seconda stagione che però appare oramai scontata, anche perchè a margine del 5° episodio Netflix ha posto il messaggio “È ufficiale: in arrivo la Parte 2”. Secondo diversi rumors i nuovi episodi sarebbero già in lavorazione e potrebbero arrivare entro la fine della prossima primavera, tutt’alpiù in estate.