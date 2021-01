Quando esce Riverdale 5 su Netflix? Ecco la data ufficiale

Riverdale, uno dei prodotti più apprezzati appartenenti al genere teen drama presenti su Netflix è arrivata alla quarta stagione ed ha fatto da subito parlare molto di se: la storia mette in risalto i personaggi degli Archie Comics basati sulla famosa serie di fumetti pubblicata negli Stati Uniti nel 1941, ed ha avuto un ottimo successo di pubblico nonostante alcuni pareri discordanti: la popolarità della serie è testimoniata dallo sviluppo di due spin-off, ossia serie appartnenti allo stesso universo seppur focalizzati su altri personaggi, ossia Katy Keene e Le terrificanti avventure di Sabrina.

La quarta stagione vedrà l’assenza del compianto Luke Perry venuto a mancare nel 2019 a causa di un ictus.

Quarta stagione

Prodotta da CW Television Network e riproposta su Netflix in Italia fino alla terza stagione, la quarta serie è disponibile per ora sul Premium Stories, canale a pagamento di Mediaset, facente parte del pacchetto Sky Italia, dove ha debuttato l’11 marzo 2020 fino al 20 maggio 2020, mentre la seconda serie di episodi della quarta stagione è stata resa disponibile sempre su Premium Stories dal 9 settembre mentre l’ultimo episodio è andato in onda in 28 ottobre.

Su Netflix

I fans sono in attesa dell’arrivo della quarta stagione anche su Netflix, dopo che è stata già annunciata la produzione della quinta, ovviamente venutasi ad arrestare a causa del Covid: la stagione numero 4 dovrebbe arrivare su Netflix in primavera.