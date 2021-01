Superenalotto 21 Gennaio: numeri estratti e ritardatari

Superenalotto 21 gennaio – Il Superenalotto è il concorso a premi più ambito dagli Italiani: nato per affiancare il Lotto, con il tempo è diventato un gioco autonomo che ha eguagliato in popolarità lo storico gioco del Lotto. È gestito dalla Sisal ed è definito come gioco numerico a totalizzatore, dunque ha un funzionamento molto diverso rispetto al Lotto per quanto riguarda le vincite, i premi e le quote. A differenza di quest’ultimo, infatti, si tratta di un gioco a vincita variabile, mentre il Lotto è un gioco a vincita fissa.

All’interno di questo articolo spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere sul Superenalotto: come si gioca, quando avvengono le estrazioni, come funzionano le diverse combinazioni, come si vince e come fare per capire se la propria schedina è quella vincente.

Come si gioca al Superenalotto

Superenalotto 21 gennaio – Il Superenalotto consiste nel centrare 6 numeri, a cui si aggiungono tuttavia il Numero Jolly e il Superstar, che hanno un ruolo rilevante nell’aumentare o diminuire le possibilità di vincita. Vedremo anche quanto costa giocare al Superenalotto, e quanto l’importo della giocata incida sulla vincita finale.

Come giocare la schedina

Superenalotto 21 gennaio – La schedina classica del Superenalotto è quella chiamata “a due pannelli”, formata da quattro riquadri, due dedicati alle sestine e due al Numero Superstar. È possibile scegliere un minimo di 6 numeri e un massimo di 12 numeri: si può decidere di compilare uno solo dei riquadri sulle sestine (quindi giocando 6 numeri) oppure entrambi (giocando 12 numeri). Per quanto riguarda i riquadri del Numero Superstar, si possono selezionare un singolo numero per volta. Esistono anche schedine a 5 pannelli, che permettono di puntare su un numero maggiore di numeri a un costo naturalmente più alto.

Il Numero Jolly

Superenalotto 21 gennaio – Il Numero Jolly non ha un pannello differenziato sulla schedina, e viene estratto insieme alla sestina del Superenalotto. La sua funzione è quella di aumentare le possibilità di vincita: se infatti vengono centrati 5 numeri più il Numero Jolly, si riceverà il premio del “5+1”, il più alto dopo quello del famoso “6”. Non ci sono costi aggiuntivi per giocare il Numero Jolly, che ha validità solo nel caso in cui si indovinino 5 numeri tra quelli estratti per la sestina vincente. Se si aggiunge l’opzione del Numero Superstar e si indovinano sia questa cifra che il Numero Jolly, oltre al premio del “5+1” si riceve anche un bonus di un milione di euro. Se si indovina solo il Numero Jolly, invece, non si vince niente.

Il Numero Superstar

Superenalotto 21 gennaio – Il Numero SuperStar offre maggiori possibilità di vincita, e ha un costo di 50 centesimi in più rispetto al costo della schedina. Nato nel 2006, viene estratto separatamente dalla sestina del Superenalotto. Se il Numero Superstar viene indovinato, si vince automaticamente un premio indipendentemente da quanti numeri del Superenalotto vengono indovinati.

Il jackpot e le vincite del Superenalotto

Superenalotto 21 gennaio – Come si sa, il Superenalotto è il concorso a premi italiano che offre il montepremi maggiore: a differenza del Lotto, in cui il jackpot è fisso, in questo caso il montepremi è variabile e aumenta a ogni estrazione se nessuno centra il “6”. E visto che indovinare tutti i numeri della sestina vincente è cosa abbastanza rara, non è insolito che il jackpot del Superenalotto raggiunga cifre stellari, che possono superare i cento milioni.

I numeri ritardatari del Superenalotto di oggi

Superenalotto 21 gennaio – Di seguito vi riporteremo i 10 numeri ritardatari del Superenalotto aggiornati al 21 gennaio: