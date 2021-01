Alessandra Amoroso: età, carriera, Amici, fidanzato, figli – Tutto su di lei – FOTO

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più conosciute e apprezzate dal pubblico. Questa sera, venerdì 22 gennaio, la bella cantante sarà ospite de La musica che gira intorno, lo show della Rai condotto da Fiorella Mannoia.

Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in Puglia, il 12 agosto 1986 ed ha 34 anni. L’ attrice è del segno zodiacale del Leone è alta un metro e sessantacinque centimetri.

La sua carriera inizia nel 2008 e nel 2009 si rivela una vera e propria star, infatti vince il talenti di Amici.

Fin da bambina la donna rivela una grande passione per la musica e per il canto. Vince un concorso di canto nella sua Puglia e prova ad entrare nella scuola di Amici nel 2007, ma non ci riesce e ci riesce solo nel 2009.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra è stata a lunga fidanzata con un suo amico di infanzia, ma la loro storia si conclude nel 2014. Dopo la cantante si è fidanzata con il suo manager Stefano Settepani. La coppia si è conosciuta nel 2015 dietro le quinte di Amici, ma lo scorso anno Alessandra ha annunciato la fine della loro storia.

Alessandra Amoroso è una delle artiste più apprezzate e le sue canzoni sono sempre dei grandissimi successi. Ricordiamo ad esempio: Stupida, Vivere a colori, Stupendo fino a qui, Karaoke, Comunque andare.