Classifica e oroscopo sabato 23 gennaio 2021: Ariete ottimista, Pesci pigri

Ecco l’oroscopo di sabato 23 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Il fine settimana sta per cominciare. Quali segni zodiacali saranno favoriti dagli astri nelle prossime ore? L’Ariete ritroverà l’ottimismo, mentre la Vergine rischierà di diventare troppo distratta o superficiale. Piccole complicazioni per il Sagittario, i Pesci saranno assaliti da pigrizia e apatia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di sabato comincerà un weekend molto piacevole. La Luna nel segno dei Gemelli ti farà pensare al futuro con più ottimismo. Goditi la leggerezza che avvertirai in queste giornate e non pensare alle piccole incomprensioni che potrebbero nascere con il partner. 4 stelle.

Toro

Dovrai tenere la tua ansia sotto controllo. La Luna ti ha salutato per raggiungere il segno dei Gemelli. Nelle prossime ore potresti sentirti più inquieto del dovuto, soprattutto se penserai ai problemi di lavoro e di soldi. 2 stelle.

Gemelli

Ospiterai la Luna nel tuo cielo per tutto il weekend. Sarai energico, brioso e più ottimista. Dovresti sfruttare le prossime 48 ore per fare dei programmi in vista di febbraio, un mese particolarmente fortunato. 5 stelle.

Cancro

Perché non organizzi qualcosa di piacevole per il weekend da vivere in famiglia o con i tuoi amici? Sarà un ottimo modo per riempire le riserve di energia. Per le prossime 48 ore sbarazzati dei ricordi passati, di vecchie ferite e concediti un po’ di svago. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di sabato la Luna nel segno dei Gemelli ti regalerà più spensieratezza e in questo momento ne hai tanto bisogno! Approfitta del weekend per svagarti un po’, divertirti con la famiglia o i tuoi amici. 4 stelle.

Vergine

In questa giornata la Luna in Gemelli potrebbe farsi insidiosa. Se sarai sul lavoro, ti converrà avere grande prudenza, non farti prendere da distrazione o troppa leggerezza, altrimenti commetterai degli sbagli. 3 stelle.

Bilancia

Da un lato la Luna in Gemelli ti susciterà voglia di divertimento, di leggerezza. Dall’altro lato Mercurio, Giove e Saturno ti ricorderanno che hai una nuova strada professionale da trovare e percorrere, nuove idee o progetti su cui buttarti in vista del prossimo febbraio. 4 stelle.

Scorpione

Il passaggio della Luna nel segno dei Gemelli potrebbe provocarti qualche piccolo disagio in famiglia. Il weekend ti imporrà molta cautela nei rapporti, perché il nervosismo e la stanchezza potrebbe renderti insofferente, il dialogo diventerà piuttosto acceso. Sii prudente. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di sabato dovrai contrastare una Luna in opposizione che potrebbe creare qualche complicazione sul lavoro o in famiglia. C’è da dire, però, che dalla tua parte avrai degli alleati notevoli, come Mercurio, Giove e Saturno che mitigheranno il peso delle difficoltà e ti forniranno la grinta necessaria. 3 stelle.

Capricorno

Il transito della Luna in Gemelli ti spingerà a occuparti un po’ di te stesso. Sentirai la voglia di coccolarti, di cambiare il look o un arredo della casa. Qualcuno deciderà di cominciare un progetto nuovo, qualcosa che lo appassioni. Un po’ di tempo per se stessi sarà salutare, occhio, però, a non isolarti troppo dagli altri! 3 stelle.

Acquario

Con la Luna in Gemelli si preannuncia un weekend decisamente pimpante, brioso. Per le prossime 48 ore evita le discussioni in famiglia e concediti un po’ di sano divertimento. Giove e Mercurio stimoleranno nuove idee, strade inesplorate da percorrere in futuro: tu dovrai trovare il coraggio di assecondare questi impulsi, perché potrebbero portarti lontano. 5 stelle.

Pesci

Si prospettano due giornate piuttosto lente. la Luna in quadratura ti potrebbe rendere un po’ pigro, apatico o perfino malinconico. Per il weekend ti converrà non prendere nessun impegno, ma restartene in panciolle, accanto a persone tranquille, positive, che non pretenderanno troppo da te, nemmeno lunghe conversazioni. 3 stelle.