Ecco gli alimenti senza glutine perfetti per i celiaci

Per chi ha delle allergie o anche intolleranze al glutine, decidere cosa mangiare, può rivelarsi un problema molto serio. Anche chi è obbligato a seguire una dieta gluten free deve sempre riuscire a variare i cibi affinché il regime alimentare sia sano ed equilibrato. Per questo in questo articolo parleremo di alcuni alimenti senza glutine perfetti per realizzare cibi sia dolci che salati. Ma quali sono questi alimenti senza glutine? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande e vi forniremo una lista contenente alcuni di questi alimenti.

I cibi senza glutine

Le uova: sono piene di proteine e hanno un elevato potere saziante, e sono naturalmente senza glutine.

Il mais e la farina di riso : all’interno di una dieta gluten free il mais è un alleato naturale per la dieta. E questo perché, oltretutto, la farina di mais è l’ingrediente di base ideale per la preparazione di ricette dolci e salate senza glutine. Dalle focacce ai dolci, e anche per la farina di mais, che può essere utilizzata, oltretutto, per la panatura. Quanto appena detto vale anche per la farina di riso.

Le patate e i funghi: Le patate, ricche di carboidrati, sono alla base delle diete gluten free. Così come i funghi, naturalmente senza glutine, assicurano gusto alle ricette con poche calorie.

Ceci, fagioli, piselli e lenticchie

: I legumi sono naturalmente privi di glutine. Andrebbero acquistati e cucinati possibilmente secchi, e quindi evitando i classici preparati pre-confezionati per minestrone che potrebbero contenere tracce di glutine

.I latticini

: purché non siano contenuti additivi, nella dieta senza glutine possono essere inseriti anche diversi latticini. Dallo yogurt bianco al latte fresco pastorizzato a quello a lunga conservazione, e passando per i formaggi freschi e stagionati. Per esempio, la ricotta, il caprino, la feta, la crescenza, la mozzarella ed i fiocchi di latte. Volendo essere più generici, sono gluten free tutti i latticini che sono a base di latte con la sola aggiunta di caglio e di sale.