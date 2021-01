By

Frasi del buongiorno – Buongiorno a tutti! Oggi è venerdì ed il fine settimana si sta avvicinando. Per iniziare la giornata al meglio ci sta perfettamente un bel buongiorno. Iniziare la giornata con il piede giusto è proprio quello di cui abbiamo bisogno, ed allora ecco qui per voi una carrellata di frasi del buongiorno.

Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 22 gennaio

• Buongiorno. La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore. (Voltaire)

• Buongiorno, ogni giorno può illuminare la tua vita, ecco perché non devi sprecarlo. Ringrazia per quello che hai ricevuto e per ciò che riceverai. Ogni volta che guardi nuovamente il mondo è un dono.

• Buongiorno a chi si sente davvero il sole nel cuore, a chi aspetta un sorriso, a chi guarda sempre oltre per essere felice.

• Buongiorno, è proprio a te che auguro di trascorrere una serena giornata che possa iniziare nel migliore dei modi. Affinché oggi tu sia sereno e felice.

• Il mio buongiorno vuol essere pieno di felicità e speranza perché oggi possa essere migliore. Vedrai che il sole torna sempre a splendere l’ importante è crederci sempre.

• Buongiorno a te che credi che non sia mai troppo tardi per ricominciare, a te che sai sempre che ti aspetta una seconda possibilità, a te che sai che il mio cuore batte solo per te.

• È bello svegliarsi al mattino ed avere come primo pensiero il mio buongiorno solo per te.