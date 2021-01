Frasi di auguri – Fare gli auguri a qualcuno che festeggia è un gesto molto carino ed apprezzato. È un modo per far sentire la nostra vicinanza, per esprimere affetto a chi è il festeggiato. Soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo un messaggio di auguri scalda il cuore. Vediamo insieme qualche frase di auguri.

Frasi di auguri: ecco le migliori di oggi 22 gennaio