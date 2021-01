Oroscopo Branko domani – sabato 23 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani sabato 23 gennaio 2021. Un nuovo fine settimana sta per cominciare. Cosa avranno in serbo gli astri per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? per le prossime ore? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani sabato 23 gennaio 2021: Sagittario

Domani sarà una giornata un po’ strana. Nelle prossime ore dovrai fare molta attenzione, se qualcuno ti stuzzicherà. La Luna sarà in opposizione: questo vorrà dire piccole tensioni, qualche momento di disagio con una persona. Sii prudente!

Previsioni Branko domani sabato 23 gennaio 2021: Capricorno

Domani dovrai mettere da parte l’amore, i sentimenti e occuparti della sfera pratica. Se da giorni ti stai trascinando un problema, dovresti provare a risolverlo, cercare di superare quegli ostacoli che ti stanno frenando ora.

Oroscopo domani sabato 23 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko domani darà il via a un fine settimana che si preannuncia particolarmente intrigante. Più di un Acquario sarà a caccia d’amore, pungolato da una bellissima Luna nel segno dei Gemelli.

Previsioni domani sabato 23 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna in aspetto contrario ti renderà nervoso. Sarà importante avere grande prudenza nel relazionarsi con le altre persone e rimandare gli impegni più gravosi a una giornata migliore.