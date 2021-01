Oroscopo Paolo Fox domani – sabato 23 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 23 gennaio 2021. Un nuovo weekend è alle porte. Partirà con il piede giusto? Il Sagittario e i Pesci accuseranno un leggero calo fisico, mentre il Capricorno dovrà provare e risolvere un piccolo problema personale. L’Acquario vivrà un weekend allettante. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 23 gennaio 2021: Sagittario

Domani e domenica la Luna in opposizione potrebbe provocarti un piccolo calo fisico. Anche se da giorni hai un desiderio crescente di riscatto, nelle prossime 48 ore potrebbe cambiare qualcosa. Qualcuno dovrà rivedere un programma che aveva per queste giornate. Sarebbe meglio fare lo stretto necessario e nulla di più, tenendo presente che febbraio sarà un mese che ti ripagherà di tutto!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 23 gennaio 2021: Capricorno

Domani dovrai cominciare a superare una piccola difficoltà. In genere sei un tipo molto forte e ostinato, prima di cambiare rotta e ammettere che una strada non è più percorribile, ci metti tanto tempo! Oltretutto, in questi giorni hai una vogli sempre più grande di pensare di più a te stesso, di fare qualcosa che ti renda felice. Cerca solo di non isolarti troppo!

Oroscopo domani sabato 23 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà un weekend molto allettante, un weekend in cui saranno favorite le relazioni e i contatti. D’ora in poi dovrai trovare la forza e il coraggio di assecondare i tuoi desideri, perché si avvicina un mese, febbraio, in cui potrai ottenere tanto. Se non lo sfrutterai al meglio, in futuro potresti pentirtene!

Previsioni domani sabato 23 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate piuttosto sottotono. Sarai assalito da una certa apatia, da molta stanchezza accumulata e avrai voglia di restartene a letto e poltrire o di parlare poco. Sarebbe meglio trascorrere il fine settimana con persone carine, capaci di capirti.