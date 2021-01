Belen Rodriguez: commette un errore su Instagram, è incinta! Il dettaglio non è sfuggito ai fans

Belen Rodriguez in queste ultime settimane è al centro dei rumors per la notizia della presunta gravidanza. La bella argentina è così ancora di più al centro della cronaca rosa e dei gossip.

Sembrerebbe che la modella e showgirl argentina sia in attesa e che il papà del suo secondogenito sarebbe Antonino Spinalbanese, suo attuale compagno.

Al momento non c’è stata alcuna conferma e nessuna smentita ufficiale della presunta gravidanza. Sappiamo che Belen ha sempre avuto intenzione di allargare la sua famiglia e parrebbe anche che il suo compagno abbia confidato ai suoi colleghi la notizia. Ricordiamo che Antonino è un hair stylist venticinquenne che lavora nel salone di Aldo Coppola a Milano.

Belen Rodriguez non si espresso in merito alla questione, l’ argentina ha però commesso un errore che parrebbe confermare i rumors.

La bellissima showgirl ha postato una foto su Instagram, nelle storie, dove chiaramente si vede al polso sinistro un braccialetto antinausea. Questo dettaglio non è sfuggito all’occhio attento dei fans e parrebbe confermare la notizia della gravidanza.

Guarda la foto qui sotto: