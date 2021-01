Ecco la classifica dei segni zodiacali di oggi 23 gennaio 2021. Un nuovo fine settimana è cominciato da poco. Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna nelle prossime ore? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo alla seguente classifica dei segni relativa a oggi 23 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni sarai uno fra i segni più favoriti di questa giornata. La Luna in ottima posizione ti renderà frizzante ed entusiasta. Per questa giornata lascia stare le difficoltà in amore e concediti un po’ di sano svago. 4 stelle.

Toro

La Luna ha abbandonato il tuo segno per traslocare nel vicino Gemelli. Il nuovo passaggio potrebbe raddoppiare un’ansia che provi da giorni, causata dal senso di precarietà. Purtroppo, per superare le tue difficoltà economiche e lavorative servirà ancora tempo. 2 stelle.

Gemelli

Ospiterai la Luna nel tuo segno per alcuni giorni: sarai traboccante di vitalità, sprint e ottimismo. Approfitta di questa energia positiva per avviare un nuovo progetto, dare vita a un’idea interessante. Febbraio sarà un mese molto importante per chi saprà mettersi in gioco. 5 stelle.

Cancro

Non scivolare nella trappola dei ricordi tristi, delle recriminazioni o rammarichi, ma goditi al contrario due giornate da trascorrere con i tuoi affetti o gli amici più cari. Hai bisogno di staccare la spina dai problemi e svagarti un po’. 3 stelle.

Leone

Secondo la classifica dei segni sarai tra i segni più energici e vitali, merito di questa bellissima Luna nel segno dei Gemelli. Hai un gran bisogno di ricaricare le batterie, dopo una settimana che ti ha messo a dura prova. 4 stelle.

Vergine

La Luna in quadratura potrebbe crearti dei problemi, specialmente se sarai impegnato nel lavoro o nello svolgere un’attività delicata. Nel corso della giornata, infatti, dovrai usare la massima cautela, se non vorrai commettere qualche errore dovuto alla distrazione a troppa superficialità. 2 stelle.

Bilancia

Dondolerai tra due energie diverse, entrambe positive. da un lato una Luna giocosa stuzzicherà la tua voglia di divertimento e di leggerezza. Dall’altro lato Giove, Saturno e Mercurio ti ricorderanno l’importanza di trovare la tua strada, di realizzare idee nuove, progetti ambiziosi. 4 stelle.

Scorpione

Il transito della Luna nel cielo dei Gemelli ti provocherà qualche piccola complicazione in famiglia. Dovrai munirti di grande prudenza, perché la stanchezza e lo stress accumulati nei giorni scorsi potrebbero aumentare il rischio di discussioni. 2 stelle.

Sagittario

Secondo la classifica dei segni non sarai fra i più favoriti dalle stelle. Purtroppo dovrai fare i conti con la Luna in aspetto opposto che potrebbe causare problemi in famiglia o sul lavoro. C’è da dire, però, che avere Mercurio, Giove e Saturno a favore attenuerà il peso di questa opposizione. 3 stelle.

Capricorno

La Luna nel segno dei Gemelli ti susciterà la voglia di pensare a te stesso, di fare qualcosa di bello per te. Nel corso della giornata potresti decidere di cambiare il tuo aspetto fisico o di comprare un nuovo arredo per la casa. Qualcuno comincerà un progetto del tutto nuovo e insolito. 3 stelle.

Acquario

Si preannuncia un inizio di weekend col botto, grazie a questa splendida Luna. Regalati una giornata di divertimento e tralascia discussioni, polemiche. Mercurio e Giove dal canto loro continueranno a stimolarti nuove idee, la voglia di trovare nuovi orizzonti. Tu dovrai avere il coraggio di esplorarli. 5 stelle.

Pesci

Questa Luna in quadratura ti renderà più pigro e demotivato del solito. Il weekend perfetto sarà poltrire sul divano senza pensieri e preoccupazioni, senza seccatori intorno. Qualcuno potrebbe crogiolarsi nella malinconia, qualcun altro sarà particolarmente silenzioso. Meno male che ci penserà Venere a proteggere l’amore. 3 stelle.