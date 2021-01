Cosa ascoltare su Spotify? Ecco il nuovo disco dei Siké

By

Cosa ascoltare su Spotify – La domanda sorge spontanea ogni qualvolta ci troviamo in un momento di relax e vogliamo trovare qualche nuova canzone su Spotify. Quotidianamente vengono infatti pubblicate milioni di nuove tracce e per questo motivo è sempre difficile trovare le più belle che si possono appropriare ai nostri gusti. Per questo motivo oggi proviamo ad iniziare una nuova rubrica dedicata alle classifiche di Spotify ma anche a quelle che sono le canzoni emergenti che devono essere assolutamente ascoltate.

Il nostro primo appuntamento all’interno di questa nuova rubrica lo teniamo con i Siké, un nuovo gruppo emergente su Spotify. I Siké si sono uniti nel 2018 grazie alla collaborazione artistica di due cantanti ed un chitarrista. Nello specifico le voci del gruppo sono Giuseppe Creazzo Pantano e Vittoria D’Angelo mentre alla chitarra troviamo Fabio De Vincenti. Si sono conosciuti al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e dopo aver condiviso valori e tradizioni comuni hanno deciso di fondare il nuovo gruppo musicale.

La loro volontà è quella di riscoprire brani della tradizione popolare siciliana e poterne anche impreziosire il repertorio. Tra le canzoni più importanti sottolineiamo “Vitti na crozza” che probabilmente è una delle canzoni siciliane più conosciute in tutta Italia ma anche Angelina e Nenè, due composizioni inedite che iniziano ad essere molto ascoltate su Spotify.

Il debutto dei Sikè è avvenuto a Roma presso il “Maison Musée Dorée” e poi sono stati in giro per tutta l’Italia, dalla Sicilia fino al Festival di Ventotene del 2019. Dopo aver vinto il Wow Music Fest 2020 a Settembre hanno inciso il primo disco che si intitola Bouganville e sono riusciti a collaborare, proprio per l’incisione del disco, con personaggi del calibro di Gabriele Mirabassi e Maria Pia De Vito. Infine, a Dicembre 2020 vincono il premio del pubblico del Premio MareAperto 2020.