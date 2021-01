Cristina Chiabotto: chi è il marito Marco Roscio? Età, lavoro, Biografia, Instagram – Tutto su di lui – FOTO

By

Cristina Chiabotto: chi è il marito Marco Roscio? Da quando il 18 gennaio l’ ex Miss Italia ha dato la notizia di essere incinta tutti si chiedono chi è il marito della bellissima Cristina. Per moltissimi anni l’ex Miss Italia è stata legata a Fabio Fulcro, la loro storia è durata dal 2005 al 2017, ma nel 2019 la Chiabotto ha sposato Marco Roscio. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Marco Roscio è famoso nel mondo dello spettacolo per essere il marito di Cristina Chiabotto. Marco nasce a Torino nel 1986, dopo il diploma frequenta l’Università degli Studi di Torino e si laurea in Economia Aziendale. L’uomo è manager di Cartiera Giacosa, una realtà industriale tra le più importanti di Torino, inoltre poco dopo la laurea Roscio ha fatto uno stage per la Juventus.

La coppia vive a Torino, essendo entrambi torinesi. Marco Roscio e Cristina Chiabotto si sono sposato il 21 settembre 2019 davanti a ben 400 invitati. Recentemente la coppia ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio, una femminuccia.